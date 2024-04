Jet russi minacciano spazio aereo polacco, scramble degli F-16 della Nato: «Lanciavano razzi verso l'Ucraina»

Alcuni F-16 della Nato si sono alzati in volo nella notte fra giovedì 18 e venerdì 19 aprile durante un attacco missilistico a lungo raggio della Russia ai danni dell'Ucraina.

Lo riferisce a Newsweek il Comando Operativo delle Forze Armate polacche: «L'attività russa era legata ad attacchi aerei e missilistici su obiettivi situati nel territorio dell'Ucraina. Sono state avviate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco e il Comando Operativo ha monitorato costantemente la situazione».

Scramble in Polonia

«Almeno cinque bombardieri strategici MiG-31K e due Tu-95 MS erano operativi e lanciavano razzi verso i territori ucraini», spiegano dalla Polonia. Il Comando Operativo ha affermato che aerei da combattimento F-16 della Nato hanno preso parte all'operazione. Le operazioni di scramble, a causa di un «livello di minaccia ridotto», sono state interrotte e le risorse sono tornate alle attività operative standard.

L'esercito di Kiev, intanto, ha rivendicato l'abbattimento di un bombardiere strategico russo Tu-22 in risposta all'attacco missilistico da parte della Russia contro le città ucraine. «Per la prima volta, unità missilistiche antiaeree dell'Aeronautica Militare, in collaborazione con l'intelligence della difesa dell'Ucraina, hanno distrutto un bombardiere strategico a lungo raggio Tu-22M3, un vettore di missili da crociera Kh-22 utilizzati dai terroristi russi per attaccare pacifiche città ucraine», ha dichiarato il comandante dell'aeronautica militare Mykola Oleshchuk in una nota su Telegram.

In precedenza il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti, aveva riferito che il bombardiere era precipitato nella regione di Stavropol nel sud della Russia, a est della Crimea, per un guasto tecnico.