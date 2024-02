Bombardieri supersonici B-1 americani per i raid in Siria e Iraq: cos'è e quali armi può trasportare

Gli Usa per i raid in Siria e Iraq hanno utilizzato i bombardieri B-1 dell'aeronautica militare. Lo ha confermato un funzionario della difesa alla Cnn. Si tratta di un bombardiere pesante a lungo raggio che può schierare armi di precisione e non. «Partiti dagli Stati Uniti, hanno raggiunto gli obiettivi con un volo senza scalo», ha spiegato venerdì il tenente generale Douglas Sims. «Siamo davvero soddisfatti della precisione degli attacchi dei B-1 contro gli obiettivi delle milizie».

Raid Usa in Siria e Iraq, colpiti oltre 85 obiettivi. Baghdad: le conseguenze saranno nefaste