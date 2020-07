Ruba mille euro a un pensionato: 65enne finisce ai domiciliari, ma va in paese. Arrestato

ALLEGHE - Nel pomeriggio del 16 luglio, i carabinieri di Cencenighe hanno arrestato Valentino Lezuo, 65enne agordino, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal tribunale di Belluno lo stesso giorno. Tutto nasce il 10 luglio quando gli stessi militari arrestano il soggetto in flagranza per furto in abitazione ai danni di un pensionato di Alleghe. Nella circostanza il Lezuo si sarebbe impossessato della somma di circa 1000 euro custodita all interno della casa.



Al termine degli adempimenti l'uomo veniva condotto presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari come disposto dall'A.g procedente. Nei giorni 14 e15 luglio, sempre i militari di Cencenighe sorprendevano l'uomo in centro al paese in palese violazione agli obblighi di permanenza al proprio domicilio e la misura iniziale si è aggravata. Ultimo aggiornamento: 12:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA