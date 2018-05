Trovata bomba della Grande Guerra potrebbe contenere sostanze chimiche

di Eleonora scarton

ALANO -e questo per far brillare unritrovato a Fonzaso nelle scorse settimane. Giovedì la bomba sarà fatta scoppiare però nel Basso Feltrino in un'area già utilizzata in passato come cantiere per gli artificieri. Il residuato bellico di dimensioni abbastanza consistenti è stato rinvenuto circa un mese fa nel territorio di Fonzaso, lungo la strada che conduce al, uno dei luoghi simbolo del conflitto mondiale. «Si tratta di un ordigno a caricamento speciale spiega il sindaco di Fonzaso Giorgio Slongo che è stato trovato, con ogni probabilità, da una persona di passaggio che ha segnalato la cosa alle forze dell'ordine che sono quindi intervenute». Sul posto gli artificieri. Il rischio è che si tratti di un ordigno a caricamento speciale, che significa che ha al suo interno o sostanze chimiche, o gas urticanti o altre sostanze di cui al momento non si conosce l'origine.