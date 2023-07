AGORDO - La carica dei 15mila ad Agordo. Il Family day EssilorLuxottica, andato in scena nella giornata di ieri, ha fatto il tutto esaurito. E ha registrato, neanche a dirlo, la felicità di dipendenti, parenti e amici che hanno avuto l’opportunità di partecipare alle visite guidate degli stabilimenti ma anche, a seguire, a una grande festa di paese distribuita tra il sito di Valcozzena e l’area del PalaLuxottica dove era stato allestito un vero e proprio lunapark nonché stand di tutti i tipi a cominciare da quelli gastronomici. Gran finale con la salita in aria di una mongolfiera panoramica e il dj set di Radio Dj.

FAMILY DAY

Rispettando una delle più amate tradizioni Luxottica, il Family Day è tornato. Stoppato nel 2020, si è ripresentato ieri più vivo che mai. «Devo ammettere - ha affermato Giorgio Striano, chief operating officer - che abbiamo fatto le cose in grande perché il desiderio di ritrovare le nostre persone e le loro famiglie era davvero enorme. E’ così che da Valcozzena ci siamo “allargati” al PalaLuxottica e al suo enorme giardino, coinvolgendo 50mila metri quadrati sui due lati del torrente Cordevole». Una superficie dove il pubblico si è imbattuto via via in vari chioschi: da quelli che distribuivano cibo, bevande, e gadget sino ad arrivare al filo conduttore della giornata: il gioco, pensato soprattutto per i più piccoli. E quindi ruota panoramica, ottovolanti, gonfiabili, spettacoli circensi, truccabimbi e ancora caramelle e zucchero filato a go-go. «Abbiamo sposato questa idea - ha sottolineato il manager - perché pensiamo regali spensieratezza. Ai figli dei dipendenti ma in generale anche agli adulti. Speriamo che il divertimento sia stato tanto».

L’evento conferma ancora una volta il legame speciale di EssilorLuxottica con il territorio bellunese, scenario di recenti investimenti dedicati a interventi di ampliamento e rimodernamento degli stabilimenti. «Grazie a tour guidati dedicati rimasti peraltro operativi oltre l’orario previsto per le tante richieste ricevute - ha evidenziato Striano - c’è stata l’occasione di visitare alcuni dei reparti, oggi più belli e digitali, dove nascono le collezioni di occhiali che tutto il mondo indossa, con i nuovi spazi orientati ancor di più alla sicurezza e alla sostenibilità e che raccontano al meglio la nuova realtà integrata. Non ci siamo mai fermati. Al contrario abbiamo continuato a crescere dando vita a nuovi padiglioni produttivi molto automatizzati. Ad Agordo, ad esempio, è stato robotizzato il reparto dell’iniettato mentre al contempo abbiamo ingrandito altre aree come quelle dedicate alla prototipia e all’avanserie. Investimenti anche per l’area licenze dove si incontrano stilisti e designer provenienti da tutto il mondo a mettere a confronto la propria creatività. Novità pure a Sedico dove è stato ingrandito il magazzino automatizzato e ottimizzato ulteriormente il laboratorio delle lenti oftalmiche».

In rappresentanza della famiglia Del Vecchio, alla manifestazione ha voluto essere presente il figlio Leonardo Maria. Assieme a lui il presidente e amministratore delegato Francesco Milleri e il presidente onorario di Luxottica cavaliere Luigi Francavilla nonché le altre principali figure del management dell’azienda. E’ un momento di grande festa - ha dichiarato Francavilla -: è sempre stato così, anche nelle scorse edizioni, e spero lo possa essere sempre. A dimostrazione che questa belle tradizione andrà avanti nel tempo. Peccato manchi Leonardo: noi tutti abbiamo cercato di trattenerlo ma se n’è andato. Sono sicuro, però, che da lassù ci sta guardando. Ricordando, come me, i tempi umili in cui abbiamo iniziato e gioendo di dove siamo riusciti ad arrivare. Mantenendo lo stile di allora: famigliare. La vecchia villetta di Del Vecchio, intanto, diventerà un museo a lui dedicato.