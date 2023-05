Il primo anno senza Del vecchio, sui social gli auguri di compleanno di figli e dipendenti

AGORDO - Dopo sei decenni, ieri ad Agordo è stato il primo 22 maggio senza Leonardo Del Vecchio. Ma la sua grande famiglia allargata non ha dimenticato il compleanno del patron di Luxottica, il gigante ora aggregato al colosso Essilor, dedicandogli virtualmente una torta con 88 candeline.

Sui social si sono infatti moltiplicati auguri e ricordi, a cominciare da quelli dei suoi figli.



GLI EREDI

In particolare quelli di Nicoletta Zampillo, l'ultima moglie sposata due volte. Il loro primo matrimonio era stato celebrato in gran segreto nel 1997, proprio il 22 maggio, con una cerimonia nella Villa Reale di Milano a cui aveva partecipato anche il piccolo Leonardo Maria (dopodiché la coppia si era divisa, salvo poi convolare nuovamente a nozze nel 2010). Quel bimbo è adesso il dirigente della strategia di EssiLux, che in ufficio tiene la propria foto accanto al ritratto del padre, come ha scritto su Instagram: «Vicino a me. Vicino alla sua eredità mai dimenticata. Buon compleanno papà». Va precisato che nel post, scritto in inglese, Leonardo Maria ha usato il termine "legacy", il quale allude al lascito valoriale più che a quello finanziario dell'"heritage", che Del Vecchio senior ha ripartito tra i sei figli (Claudio, Marisa e Paola, nati dal primo matrimonio con Luciana Nervo; Leonardo Maria; Luca e Clemente, venuti al mondo durante la relazione con l'ex compagna Sabina Grossi), la vedova Nicoletta e il suo primogenito Rocco Basilico, più i manager Francesco Milleri e Romolo Bardin. Rocco è attualmente il capo dei dispositivi indossabili del gruppo, tant'è vero che ha pubblicato pure una foto di famiglia insieme a Mark Zuckerberg (con cui vennero lanciati i Ray-Ban "intelligenti"), oltre allo scatto di sé bambino con la mamma e il marito che per lui è stato come un secondo padre: «Ho vissuto sulle spalle di un gigante. Ricordando un grande uomo che vive nel mio cuore. I tuoi insegnamenti guidano il mio cammino. Buon compleanno, Leonardo».



I DIPENDENTI

Tanti anche gli auguri postati su Facebook dai dipendenti. Sull'immagine dell'arcobaleno sopra lo stabilimento di Agordo, Daniela ha impresso l'ultima frase rivolta da Del Vecchio al figlio Claudio, nel loro ultimo incontro in ospedale prima della morte sopraggiunta il 27 giugno 2022: «La fabbrica è così bella adesso». Maria confida: «Ogni tanto all'uscita dal lavoro mi capita di guardare il cielo e mi immagino che ci sta guardando assieme alle sue fabbriche. Che grande uomo è stato ed è... Sento che tante belle cose arriveranno, tutto grazie a lei!». Gli danno invece del tu Tecla («Buon compleanno ovunque tu sia») e Monica («Auguroni e ancora grazie per tutto quello che ci hai donato»). Il 22 maggio era una data particolare per l'industriale: nel giorno del suo settimo compleanno, nel 1942, Leonardo era stato sottoposto alla visita medica che l'aveva dichiarato «idoneo per l'ammissione all'orfanotrofio» dei Martinitt. Vent'anni dopo, Del Vecchio aveva già fondato l'azienda che gli avrebbe consentito di diventare l'uomo più ricco d'Italia.