A Cortina “Casa Genesis Terra” dà il via alla stagione degli eventi gastronomici

CORTINA - Un viaggio alla scoperta della Cortina più vera, della sua essenza di paese di montagna, delle sue tradizioni secolari strettamente legate alla natura, di una cultura alpina ancora viva e vivace, lontana anni luce dagli stereotipi caricaturali da cinepanettone. È stato questo l'obiettivo di "Casa Genesis Terra", evento ideato dallo chef Riccardo Gaspari e dalla moglie Ludovica Rubbini.

La manifestazione si è svolta lo scorso weekend con una intensa serie di appuntamenti culturali ed enogastronomici. Il via nel pomeriggio di sabato 17 giugno con un aperitivo nell'elegante e scenografico ambiente del Sanbrite, dove agli ospiti è stata raccontata la filosofia dell'evento, strettamente legato alle tradizioni dolomitiche. Poi una suggestiva cena in fienile a cura delle donne ampezzane, custodi di molte ricette simbolo del territorio. È stato un incontro conviviale, con tutti gli ospiti seduti a un unico tavolo, durante il quale sono state raccontate le tradizioni della vallata.

La giornata di domenica 18 giugno è iniziata con una sostanziosa colazione in malga, l'occasione giusta per assaggiare gustosi prodotti di montagna. A seguire l'incontro con i regolieri, i capifamiglia discendenti dall’antico ceppo ampezzano che amministrano il patrimonio comunitario secondo i "laudi", le antiche leggi che compongono un vero e proprio statuto. Non sono mancate le esperienze agresti, come l'incontro con un apicoltore per approfondire la conoscenza del mondo delle api e il "curadizo", attività comunitaria che consiste nella pulizia dei prati prima che le mucche vengano portate al pascolo. Inoltre, si è tenuta direttamente nel bosco una lezione sulle proprietà delle piante e delle erbe. Finale goloso con la "Merenda del contadino", servita tra gli scenografici pascoli sotto il monte Cristallo, dove ci si potrà deliziare con i piatti della tradizione, semplici e ricchi gusto, dai salumi tipici come lo speck ad altre bontà caratteristiche di queste montagne, dai canederli ai formaggi d'alpeggio. "Siamo partiti da Genesis, l'evento principale che organizziamo a settembre, e abbiamo pensato che sarebbe stato bello proporre altre iniziative in diversi periodi dell'anno, assecondando la mutevolezza stagionale della natura in montagna”, spiega Ludovica Rubbini, raccontando la filosofia dell'evento.

video di Andrea Ciprian