VENAS - L'amico con il quale aveva appena trascorso la notte si è sentito male, lui ha chiamato il 118 e la Centrale in pochi minuti ha mandato sul posto l'ambulanza dall'ospedale di Pieve. Quando il personale sanitario è arrivato però le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi ed è stato chiesto anche l'intervento dell'elicottero Falco che in pochi minuti è atterrato nelle vicinanze. Il giovane è stato caricato a bordo e trasportato all'ospedale San Martino di Belluno in codice di media gravità. Le prossime ore saranno decisive per stabilire la prognosi.

Attimi febbrili quelli vissuti ieri, 16 maggio, in tarda mattinata all'hotel Villa Gaia a Venas di Valle di Cadore. La coppia si era presentata alla reception mercoledì sera chiedendo una camera per la notte e poi si è ritirata. Ieri in tarda mattinata, verso le 13, l'allarme: non chiare le cause, il report del Suem indica genericamente malore/intossicazione. Difficile al momento stabilire cosa esattamente abbia provocato il malessere. Di certo non pasti consumati nella struttura la sera prima, visto che i due non avevano cenato in albergo. Sul posto sono stati fatti intervenire anche i carabinieri della stazione di Pieve che hanno ascoltato il responsabile della struttura, Gabriele Ballan.

«Non so davvero cosa possa essere successo», ha confermato ieri in serata. L'arrivo dell'ambulanza prima e dell'elicottero pochi minuti dopo, con i carabinieri davanti all'albergo, non è passato certo inosservato nella piccola frazione e in molti si sono chiesti il motivo di tanto trambusto. Solo in serata si è potuto avere una parziale ricostruzione dei fatti.