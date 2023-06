BELLUNO - Il soccorso alpino è in cima ai pensieri dei bellunesi. Ma è la montagna in genere che è nel cuore di questa provincia. Lo dimostrano gli enti scelti dai contribuenti per la destinazione del loro 5 per mille. Quasi 5mila residenti danno quelle risorse al Cnsas che porta a casa 130mila 731 euro e si piazza in cima alla classifica. Molti di meno (solo 353), ma “più ricchi” quelli che destinano i fondi al Parco Dolomiti Bellunesi, che con 66mila 787 euro si ritrova al secondo posto tra le realtà premiate da questa porzione di tasse. Dolomiti Emergency è quarta con 2002 contribuenti che l’hanno scelta conferendole circa 53mila euro. È quanto si evince dai dati pubblicati venerdì sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Resta però un cruccio: sono pochi i bellunesi che effettuano la scelta del sodalizio o ente a cui devolvere il 5 per mille. Anche perché gli enti bellunesi faticano a “chiedere supporto”. E così la grande fetta resta allo Stato.

Il quadro generale

Introdotto nel 2006, è uno strumento di sussidiarietà fiscale che permette al contribuente di destinare il 5x1000 delle proprie imposte nette a un’organizzazione non profit, a delle associazioni onluso ma anche a comune o ente gestore di aree protette. Le cifre rese note in questi giorni riguardano i modelli 730 e fiscali depositati nel 2022, con i redditi percepiti nel 2021. Ma il problema sorge anche dal fatto che gli enti iscritti al registro nazionale non sono molti. Basti il dato del 2019 quando erano “solo” 379, che si può stimare essere circa il 16% di tutti gli enti del territorio. Tra questi la maggior parte sono enti di volontariato e di utilità sociale (57%), associazioni sportive dilettantistiche (24%) e Comuni (17%). Molti sodalizi non hanno ricevuto nulla e anche il soccorso alpino, che ha ricevuto più sottoscrizioni, conta 4mila 722 contribuenti che hanno destinato il loto 5 per mille.

Terzo settore e comuni

Il totale delle risorse destinate sfiorano il milione di euro. Ma non solo terzo settore: a fare la parte del leone ci sono anche tanti comuni, oltre al terzo settore. Ben 818 persone hanno scelto il Municipio di Belluno, che è in cima ai comuni destinatari del 5 per mille: porta a casa 23mila euro circa. A ruota segue Borgo Valbelluna con 19mila euro e 983 persone che lo hanno scelto. Poi Pieve, Agordo, Pedavena, Sedico e anche Seren del Grappa che conta su 402 persone che destinano il loro 5 per mille a questo municipio.

Associazioni

Dopo Soccorso alpino e Parco l’ente del terzo settore “più ricco” è l’associazione insieme si può con sede a Ponte che si porta a casa dal 5 per mille 62mila euro grazie a quasi 2mila contribuenti che l’hanno scelta. L’associazione Cucchini con 51mila euro precede Apaca, l’ente che si occupa dei cani, e che riceve quasi 40mila euro da 1700 persone che le hanno dato il loro 5 per mille. Ai primi posti anche il centro del libro parlato di Feltre, 31mila euro, l’associazione amici dell’Arcobaleno di Longarone (30mila euro), Mano amica (29mila euro) e poi Eva ambulanza Alpago (24mila euro) e tutti i volontari del soccorso dalla Croce verde Val Biois a quella di Alleghe, ai volontari Ambulanza di Val di Zoldo. In prima linea anche le associazioni di donatori sangue, di lotta ai tumori, diabete e per le persone down.

Lo sport