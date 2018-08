Costume intero addio, vip in spiaggia: vince il bikini

di Lucilla Quaglia

Intero o due pezzi? Per l’estate 2018 non ci sono dubbi: il vincitore è il bikini. E’ bastato dare uno sguardo qui a là ai social per vedere che cosa hanno deciso di indossare, sulle assolate spiagge di diverse location, le dive del piccolo e grande schermo ma anche celebri influencer: e il verdetto pare proprio scontato. Iniziamo con la popolarissima Ilary Blasi: per la gita a Ponza con il suo amato Francesco Totti sceglie un bikini a fascia color albicocca e poi fa snorkeling sulla bella isola pontina. Stessa idea per l’influencer mondiale Chiara Ferragni, che posa per uno scatto scegliendo un due pezzi rosso fuoco caratterizzato da un reggiseno annodato e comodo mini short. Il tutto con accessori da urlo: tracolla griffata e occhiali anni Cinquanta con divertente montatura bianca.



Ancora un due pezzi, ma questa volta molto più minimal, per l’attrice Elisabetta Pellini: un triangolo a righe colorate su slip in tinta. Il fisico è mozzafiato e la girl, soddisfatta della prova costume, saluta festosa. E non rinuncia al due pezzi neanche Samantha de Grenet: a bordo di una barca che solca acque cristalline indossa un classico triangolo arancione con strass e mini catenina. Vista su una verde pianura, invece, per la conduttrice Andrea Delogu: in bikini rosso mentre si rilassa all’interno di una curiosa e piccola vasca in pietra. In controtendenza troviamo la bionda Alessia Marcuzzi: al timone di un’elegante imbarcazione sfoggia un candido monopezzo dalle spalline davvero sottili.

