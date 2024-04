Dolce e Gabbana, i look delle star a Palazzo Reale: Demi Moore senza età (9), Cher e il pellicciotto (4), Naomi professionale (8)

Parata di star per la serata di apertura della mostra di Dolce e Gabbana a Palazzo Reale.

Demi Moore senza età (9)

Dal 7 aprile al 31 luglio 2024, Milano, la città dove gli stilisti sono nati, diventa il palcoscenico perfetto per raccontare i 40 anni di creatività della maison. Ieri sera, ospiti da tutto il mondo sono arrivati per omaggiare gli stilisti siciliani tra look scintillanti e soprattutto tanto glamour.



Qualcuno ci sveli che patto con il diavolo ha stretto Demi Moore. L'attrice, a 61 anni, mostra un corpo statuario da far invidia alle 20enni più in forma e fa di tutto per ricordarcelo. Si presenta fasciata in un sensazionale abito in maglia trasparente che mette in mostra reggiseno e culotte a vita alta. Capelli neri lucenti e lunghissimi e un sorriso smagliante. Diva senza età (beata lei).

Cher fuori stagione (4)

Lo staff della cantante avrebbe dovuto guardare quantomeno le previsioni del tempo. In Italia ormai è sbocciata la primavera e invece Cher si presenta come se dovesse sfilare in Alaska. Pellicciotto bianco e nero stile Crudelia Demon e persino il colbacco di pelliccia. Non oso immaginare quanto avrà sofferto. Fuori stagione.

Rosie Huntington-Whiteley angelo sexy (9,5)

Omaggiando l'amore di Dolce e Gabbana per la lingerie, la supermodella e attrice britannica indossa una sottoveste di chiffon nera che lascia poco (o nulla) all'immaginazione. Rosie è una bomba di sensualità: l'abito lascia intravedere la biancheria intima di pizzo e un paio di reggicalze velate. Oltre (ovviamente) a un corpo statuario.

Lily James deliziosa (8,5)

L'attrice, 35 anni, ha optato per un due pezzi composto da un top trasparente allacciato al collo e pantaloni neri a gamba larga. Semplicemente deliziosa.

Naomi Campbell professionale (8)

Madrina della serata, Naomi ha tagliato il nastro della mostra insieme a Dolce e Gabbana sfoggiando un outfit molto professionale. Niente trasparenze o spacchi vertiginosi (e non perché non se lo possa permettere). La pantera nera ha optato per un tailleur gessato abbinato a un micro top tono su tono. Impeccabile.