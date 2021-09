Vino sostenibile, in arrivo un unico standard internazionale

Un modello di riferimento per definire i concetto di sostenibilità nella viticoltura da implementare e misurare. È questo lobiettivo di Swr, Sustainable wine roundtable, la nuova coalizione internazionale composta da 46 organizzazioni di grandi e piccoli produttori, distributori, rivenditori, organizzazioni ambientaliste. Basandosi sui parametri adottati dai singoli Paesi, Swr svilupperà un modello di riferimento definendo il concetto di sostenibilità.

Si tratta di una guida chiara su come avviare le aziende vitivinicole in un percorso di crescente sostenibilità, oltre ad aiutare produttori e consumatori a orientarsi tra i vari marchi e dichiarazioni di qualità ecologica. Dversi gruppi di lavoro metteranno a punto best practices e strumenti operativi in un'ottica sostenibile delle produzioni, aumentarne la consapevolezza collettiva e collegare la filiera.

Tra le organizzazioni che hanno contribuito al progetto, c'è Equalitas, la società italiana controllata da Federdoc che ha sviluppato un protocollo di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola basato sulle più innovative acquisizioni scientifiche e metodologiche. Si tratta di uno standard tagliato su misura delle aziende vitivinicole e riconosciuto a livello internazionale, perché unisce in un unico strumento la dimensione ambientale, socioeconomica ed alcuni fondamentali valori etici, come il rispetto delle pari opportunità di genere e il rifiuto di ogni discriminazione. «È un'iniziativa necessaria per evitare duplicazioni nelle certificazioni internazionali per le aziende vinicole - spiega Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Equalitas e di Federcoc - alla quale vogliamo contribuire per favorire una maggiore armonizzazione dei protocolli di sotenibilità su scala internazionale, semplificando gli oneri amministrativi delle nostre imprese esportatrici».