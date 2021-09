Turismo, la sostenibilità come lusso negli alberghi: ecco l'obiettivo dell'evento Hotellerie in scena l'8 a Milano

La sostenibilità come nuovo lusso nel settore alberghiero: è questo l'obiettivo dell'evento "Hotellerie: il nuovo lusso è la sostenibilità" organizzato da Excellence Magazine Luxury, all'interno di ' Hotel Regeneration' del Fuorisalone del Mobile 2021, con la partecipazione di Unimpresa. Oltre 200 esponenti del settore alberghiero, a livello internazionale, si confronteranno sulle loro esperienze, non solo legate alla pandemia da Covid, analizzeranno i loro bisogni. L'evento si terrà, nel distretto di Ventura, a Milano, il prossimo 8 settembre 2021. Il confronto fra i massimi esperti dell'hotellerie verterà sul cambiamento epocale del settore, nell'ottica della sostenibilità, per adeguare servizi e ospitalità alle nuove attese dei clienti.

Prenderanno la parola, tra gli altri, cinque relatori di eccezione: Giuseppe Roscioli, viceresidente di Federalberghi e presidente di Federalberghi di Roma; Guido Polito, amministratore delegato del Gruppo Baglioni Hotels & Resort; Roberto Imperatrice, amministratore delegato di Nabucco Holding e Fedegroup; Eugenio Preatoni, presidente di Domina Group e Francesca Isgrò, presidente Enav. Modererà e concluderà i lavori Raffaele Lauro, segretario generale di Unimpresa. Un evento-contenitore, in cui domanda e offerta si incontreranno e definiranno il volto dell'ospitalità del futuro, all'insegna della sostenibilità.