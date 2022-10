Si fa tatuare il nome del figlio ma il tatuatore sbaglia la scritta, mamma infuriata: «Me ne sono accorta quando sono arrivata a casa»

Si tatua il nome del figlio come gesto d'amore ma il tatuatore sbaglia la scritta. E un tatuaggio si sa, è per sempre. La donna imbarazzata si è sfogata su TikTok per condividere con i suoi fan il clamoroso (e indelebile) errore. Era andata dall'artista con la voglia di farsi scrivere sul braccio il nome Michael, ne è uscita con la scritta Micheal. E se ne è accorta solo una volta tornata a casa. Il video sta facendo il giro del web e l'ironia social è scattata.

Si fa tatuare il nome del figlio, ma il tatuatore sbaglia

«È scritto male. Ora immagina di farti tatuatore addosso i nomi dei tuoi figli... Dopo aver guardato tutti gli stampini per scegliere la misura giusta, non ti rendi conto che è scritto male. Mettono lo stencil. Ancora non lo vedi ca**o. Ti tatuano la cosa su di te e tu ancora non lo vedi».

L'ironia social

I commenti sotto il video sono tantissimi: «L'ho notato quando hai iniziato a parlare. Mi suonava strano Micheal». E ancora: «Lo farei coprire e poi rifarei il suo nome» ha detto un secondo. Ma c'è anche chi propone una soluzione alternativa: «Risoluzione facile. Cambia il suo nome».