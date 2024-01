San Valentino, quanto costa la cena nel ristorante stellato di Gordon Ramsey? I prezzi (da capogiro)

Sta per arrivare San Valentino, il 14 Febbraio, e con esso i pranzi, gli aperitivi, le cene che questa festività porta con sè. Ci sarebbe uno chef molto famoso, in particolare, che starebbe proponendo un menù molto ricco ma allo stesso tempo proibitivo nei prezzi. Stiamo parlando di Gordon Ramsey. I clienti che prenotano nel suo raffinato ristorante stellato Michelin Petrus rischiano di dover sborsare £ 225 a persona per la cena del 14. Basti pensare che un antipasto di caviale costa £ 95 in più rispetto al solito e un "volo" di vino costa l'enorme cifra di £ 975, portando il totale a £ 1.295 sterline difficili da masticare. Inoltre bisogna aggiungere il costo del servizio del 15% in più nel ristorante di Knightsbridge a Londra. Con un prezzo, dunque, che sale a £ 1.489 a testa. I commensali ricevono come portate i ravioli di aragosta, la bistecca della Cumbria stagionata 100 giorni, un gelato al tartufo e un sorbetto. Altri vini particolari costano £ 195 e £ 425. Champers si aggira attorno alle £20 per un solo bicchiere e una birra £8. I clienti che hanno davvero voglia di coccolarsi possono sorseggiare vino a £ 1.150 al bicchiere con 125 ml. Sicuramente come prezzi non sono accessibili a chiunque e sono particolarmente proibitivi, ma ciò non toglie che qualcuno "possa permettersi" una coccola in più durante i festeggiamenti degli innamorati. Molti utenti non si sarebbero aspettati prezzi così alti, ma rimangono ugualmente curiosi di provare la cucina di Ramsey. E voi, ci andreste mai? Photo Credits: Kikapress