Coronavirus, Gordon Ramsay chiude i suoi ristoranti e licenzia 500 dipendenti. Fan furiosi: «Sei milionario»

Coronavirus

Gordon Ramsay

Ultimo aggiornamento: 29 Marzo, 15:21

A causa dell'emergenza coronavirus, il celebrity chef ha chiuso i suoi ristoranti, licenziando i 500 dipendenti, scatenando una bufera social.Come riporta il sito La Stampa, Gordon Ramsay non avrebbe fornito alcuna garanzia sulla riassunzione una volta che l'epidemia sarà finita. I dipendenti avrebbero ricevuto una mail in cui vi era scritto che sarebbero stati pagati fino al 17 aprile, senza però ulteriori chiarimenti su quello che avverrà dopo. Ecco l'annuncio dello chef sui social: «. Non sappiamo quando riapriremo, ma quello che possiamo fare oggi è supportarci a vicenda in questo terribile momento di cambiamento. Ne usciremo più forti di prima».Immediate le critiche social. «», scrivono gli utenti. A criticare lo chef, anche la critica gastronomica del The Guardian Marina O’Laughlin: «». La risposta di Gordon Ramsey è al vetriolo: «».