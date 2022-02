«Mio marito piega il pigiama così, è normale?»: lo sfogo social della ragazza diventa virale

Una sorta di sfogo social diventato virale, quello di una giovane donna rimasta perplessa dal modo in cui il marito piega e ripone il pigiama ogni mattina. La domanda ha suscitato tantissime reazioni prima su TikTok e poi su Instagram, anche se non erano quelle aspettate.

Questa donna, Chloe Tucker Caine, è un'agente immobiliare statunitense, sposata con un uomo inglese. Sui social ha ammesso che il modo in cui il marito piega e ripone con cura maniacale il pigiama. «A me risulta molto strano, quindi mi chiedevo se fosse un'usanza britannica», si chiede la donna.

Come riporta l'Independent, le risposte della donna non sono state quelle attese. «Anche io piego il pigiama ogni mattina riponendolo sotto il cuscino, ma non sono inglese», scrivono diversi utenti. Molti si meravigliano e a questo punto chiedono a Chloe dove è solita riporre il pigiama ogni mattina. La ragazza risponde: «Li piego e li metto in un cassetto, come tutti gli altri vestiti». E si è accorta così che quell'usanza del marito, che lei trovava così bizzarra, è in realtà comune a gran parte del mondo.