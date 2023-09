VILLAFRANCA (PADOVA) - L'ha accoltellata nel sonno. Un'aggressione violenta per mano del marito da cui la donna si è salvata per un soffio riuscendo a chiedere aiuto. Il consorte, un uomo di 39 anni, è stato fermato e arrestato dai carabinieri poco lontano dall'abitazione della coppia. Tutto è avvenuto all'interno di un appartamento dove la donna stava dormendo quando il marito l'ha aggredita armato di coltello. L'uomo, non nuovo a gesti violenti, un anno e mezzo fa si era reso protagonista di un primo episodio di maltrattamenti nei confronti della moglie. Lei lo aveva denunciato, tanto che era stato allontanato dalla casa familiare su provvedimento dell'autorità giudiziaria. Recentemente però la coppia si era riavvicinata, probabilmente con la promessa da parte dell'uomo che le cose sarebbero cambiate, e da venerdì scorso marito e moglie hanno ripreso la convivenza nella stessa abitazione. Fino alla drammatica aggressione dell'altra notte.

L'aggressione

Il trentanovenne ha impugnato un coltello da cucina e si è avventato sulla donna sferrandole diversi fendenti che l'hanno ferita. Secondo una prima ricostruzione effettuata da parte dei carabinieri il marito sarebbe entrato in camera da letto e avrebbe aggredito la donna con un coltello mentre si trovava a riposare a letto, al buio. Le ferite riportate dalla vittima alla spalla, al braccio e alla mano sono compatibili con il disperato tentativo di difendersi messo in atto dalla donna che ha cercato di proteggersi dai colpi. Una tragedia sfiorata. Lei addormentata in camera da letto e lui che afferra il coltello da cucina e le si avventa addosso, approfittando del buio della stanza: sferra diversi colpi, la ferisce e poi si allontana da casa lasciandola a terra sanguinante.

L'allarme

Nonostante le ferite e la paura è stata lei stessa a dare l'allarme. La donna ha trovato la forza di prendere il telefono e di chiedere aiuto. Nella notte il 118 ha informato la centrale operativa dei carabinieri di un intervento su richiesta di una donna vittima di un'aggressione. Sul posto sono arrivati i carabinieri delle stazioni di Selvazzano e di Limena e in breve tempo hanno rintracciato l'uomo che è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate e trasferito al carcere Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna è stata accompagnata all'ospedale di Padova per le cure del caso. E l'appello dei carabinieri alle vittime di maltrattamenti è di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine, già dal primo episodio, al fine di scongiurare, anche grazie all'attivazione del Codice rosso, tragici epiloghi che sempre più spesso sono alla ribalta delle cronache.