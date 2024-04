Maltratta la moglie che si chiude in bagno con le figlie e chiama i carabinieri: arrestato

PADOVA - Un moldavo di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova per aver maltrattato la sua convivente. La situazione è emersa durante la notte nella zona di Arcella, quando una donna, barricatasi in bagno insieme alle sue figlie minori dopo essere stata fisicamente aggredita dal marito, ha chiesto aiuto al numero di emergenza 112. I militari sono intervenuti prontamente presso l'abitazione, liberando la donna che necessitava di cure mediche. Dopo aver ricostruito l'accaduto, hanno provveduto all'allontanamento immediato dell'uomo dalla casa familiare. Successivamente, l'uomo ha manifestato comportamenti violenti, danneggiando l'interno del veicolo dei Carabinieri. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e associato alla casa circondariale di Padova in attesa del rito direttissimo.

Oltre alle accuse di resistenza, dovrà rispondere anche del reato di danneggiamento di proprietà.