Padova. Donna aggredita dal marito mentre dorme, interviene il figlio minorenne e l'uomo picchia anche lui: arrestato

PADOVA - Un 48enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Piombino Dese per aver aggredito la moglie mentre questa stava dormendo.

L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, minaccia e resistenza al pubblico ufficiale. A chiedere l'intervento dell'Arma è stata la stessa vittima.

La donna ha riferito che, mentre era a letto, il compagno si è avventato su di lei, colpendola. In suo soccorso è intervenuto il figlio minorenne che a sua volta è stato malmenato dal padre. All'arrivo i militari hanno trovato l'uomo poco collaborativo, reagendo alle richieste di calmarsi e opponendo resistenza. L'albanese è stato quindi portato in caserma e arrestato in attesa del rito direttissimo.