Imprenditore si vanta sui social di essere miliardario, sei mesi dopo dichiara il fallimento: «Debiti per 840 milioni»

La vita cambia in fretta. Così come la fortuna, che gira come una ruota. È così per tutti, o quasi. E lo sa bene l'imprenditore Bob Bull, classificato dal Times di Londra come 88esimo uomo più ricco del Regno Unito.

Adesso l'uomo sarebbe sommerso da 725 milioni di sterline (844 milioni di euro) di debiti. Appena sei mesi fa l'imprenditore decantava le sue ricchezze sui social.

La vicenda

Bob Bull, 46 anni, ha fatto successo trasformando i parcheggi per roulotte in villaggi vacanza. Secondo quanto riporta Bloomberg, la sua società "RoyalLife", da 4 miliardi di sterline, è stata dichiarata fallita dal tribunale lo scorso 1 dicembre. Appena sei mesi fa si vantava delle sue ricchezze sui social. «Dichiarazioni sbagliate», hanno detto gli avvocati che adesso stanno seguendo la sua causa di fallimento. L'uomo, che ha due divorzi alle spalle, è fidanzato con la modella 30enne Sara Nilsen. Adesso, punta a un accordo con il Fisco inglese, per ripagare solo una parte del suo debito. Già in passato Bull aveva dovuto affrontare la bancarotta e una battaglia legale per oltre 32 milioni di sterline di debiti non pagati.