Miliardari nascosti, da Jack Ma a Philip Anschutz: il patrimonio di chi vive lontano dai riflettori

C'è chi dice no alla notorietà. Sono miliardari che a differenza di Elon Musk, Mark Zuckerberg o Jeff Bezos non amano apparire. E preferiscono restare in disparte, a curare i loro affari e a godersi le loro fortune. Ecco una lista dei più riservati e solitari - raccolta da Business Insider con i dati a disposizione - che hanno evitato l'opinione pubblica nel corso degli anni nonostante dei patrimoni da far invidia a chiunque.

Philip Anschutz

È l'uomo dietro al Coachella, il festival più conosciuto al mondo. Soprannominato appunto «il miliardario più solitario d'America» ha un patrimonio netto di 10,7 miliardi di dollari, secondo Forbes. Ha 83 anni, possiede l'Anschutz Entertainment Group, la società madre del Coachella e di diverse squadre sportive, oltre cento locali, teatri e arene di tutto il mondo. Prima di arricchirsi con l'intrattenimento, Anschutz si è dedicato al petrolio e le ferrovie. Ha scoperto un giacimento petrolifero al confine tra Wyoming e Utah nel 1979 e tre anni dopo Mobil ne ha acquistato metà per 500 milioni di dollari. Nel 2019, Forbes ha raccontato che Anschutz era uno degli unici due uomini ad essere stato nella classifica annuale della rivista dei 400 americani più ricchi ogni anno sin dal suo inizio nel 1982. Nella sua vita ha tenuto solo due conferenze stampa, secondo Bloomberg. «Anschutz è una specie di Mago di Oz», ha detto l'economista di Los Angeles Jack Kyser al Los Angeles Times nel 2006. «Nessuno lo vede, eppure ha un enorme impatto su Los Angeles».

Frederick Barclay

È uno dei due fratelli Barclay, ha 88 anni. Il fratello David è morto nel 2021. Nel 2020, prima della morte di David, il patrimonio stimato dei due secondo Forbes era di 4 miliardi di dollari. Nel corso degli anni, l'impero Barclay si è occupato di diversi settori, tra cui il rivenditore online Very, precedentemente noto come Shop Direct, il quotidiano The Daily Telegraph e l'hotel The Ritz a Londra. Tuttavia, gran parte dell'origine e della costruzione dell'impero dei Barclay rimane sconosciuta, con Forbes che definisce i fratelli «i più famigerati miliardari solitari del Regno Unito». I due sono stati raramente fotografati e insieme possedevano un'isola privata. «Siamo riservati su tutto ciò che facciamo», ha detto una volta David in un raro commento pubblico. «Deriva dalla nostra filosofia di non parlare di noi stessi, o affermare quanto siamo intelligenti, o vantarci di quanto successo abbiamo avuto.

In ogni caso, diremmo di essere stati più fortunati di molti altri».

La famiglia Cargill-MacMillan

La famiglia Cargill-MacMillan possiede un impero agricolo lungo sette generazioni. Gestisce Cargill, una delle più grandi società private statunitensi per fatturato. Era l'ottava famiglia più ricca del mondo in una classifica Bloomberg dell'ottobre 2022 e comprende 12 miliardari, secondo Forbes. Si ritiene che Pauline MacMillan Keinath abbia la quota maggiore in Cargill che vale 7,2 miliardi di dollari, mentre quella di Martha 1,3 miliardi di dollari. Fondata nel 1865 come magazzino di cereali in Iowa, Cargill continua ad essere sinonimo di agricoltura prima di tutto, ma si è espansa per offrire anche prodotti e servizi in aree quali prodotti farmaceutici, gestione del rischio, trasporti e logistica.

Jack Ma

Ritenuto la persona più ricca in Cina - il suo patrimonio netto è di 24,4 miliardi di dollari, secondo Forbes - deve la sua fortuna alla società cinese di e-commerce Alibaba e della società fintech Ant Group, che gestisce la popolare piattaforma di pagamenti Alipay. In passato è stato spesso sotto le luci della ribalta, ma da quando si è ritirato dal suo ruolo (con una festa di 60.000 persone in uno stadio olimpico pieno), a far notizia è stata la sua scomparsa dagli ambienti che invece prima frequentava. Tanto che i stessi media cinesi avevano parlato di una vera e propria scomparsa. Nel 2023 si è di nuovo mostrato in pubblico, in Thailandia, poche ore prima che Ant Group dicesse che avrebbe rinunciato al controllo dell'azienda. L'amico di Ma, Chen Wei, ha detto a USA Today nel 2014 che lo stile di vita del miliardario era «molto semplice e modesto».

La famiglia Reimann

Una delle famiglie più ricche della Germania, i Reimann, possiede il conglomerato JAB Holding Company, che ora ha marchi come Krispy Kreme, Panera e Peet's Coffee. I membri della famiglia includono i fratelli Wolfgang Reimann, Matthias Reimann-Andersen, Renate Reimann-Hass e Stefan Reimann-Andersen, che hanno ciascuno un patrimonio netto di 5,4 miliardi di dollari, secondo Forbes. Sebbene abbiano generalmente evitato i riflettori, i Reimann hanno fatto notizia nel 2019 quando hanno donato 10 milioni di euro in beneficenza dopo aver scoperto la storia nazista della loro famiglia.