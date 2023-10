Michael Jordan da record: con tre miliardi di patrimonio è lo sportivo più ricco al mondo

Da giocatore è stato per anni il più pagato della Nba e in sedici anni di carriera ha guadagnato oltre 94 milioni di dollari. Ora con un patrimonio netto stimato di tre miliardi di dollari, Michael Jordan è entrato nella classifica “Forbes 400”, diventando così il primo sportivo con una carriera da professionista a entrare nella graduatoria delle persone più ricche degli Stati Uniti.

La crescita del suo patrimonio è salita vertiginosamente lo scorso agosto quando ha venduto la quota di maggioranza che deteneva nella squadra NBA degli Charlotte Hornets per una cifra da capogiro: tre miliardi di dollari. Solo tre atleti professionisti sono riusciti a diventare miliardari nella storia dello sport mondiale. Jordan è stato il primo a raggiungere questo traguardo, nel 2014, seguito poi da LeBron James e Tiger Woods, che hanno raggiunto i nove zeri a carriera non ancora finita.

Già sette sportivi, secondo i dati di Forbes, hanno raggiunto un miliardo di dollari di guadagno in carriera. Secondo uno studio del 2023 della Temple University, ripreso dalla stessa rivista statunitense, nel 1985, quando venne lanciata sul mercato la prima sneaker "Air Jordan", Nike si aspettava di incassare tre milioni di dollari, ma dopo due mesi il marchio aveva già raggiunto i 70 milioni di incassi, cresciuti fino a 100 milioni alla fine dell’anno. Jordan aveva inizialmente firmato un contratto di cinque anni, concordando un guadagno di 500 mila dollari ogni dodici mesi più le royalties. Nel sul ultimo rapporto annuale Nike ha dichiarato di aver incassato dal marchio di sneaker 6,6 miliardi di ricavi, con un aumento del 28,6% rispetto all’anno precedente.

I FUTURI INVESTIMENTI DI MJ - Jordan sarebbe pronto ad investire in altri settori dello sport business, primo fra tutti quello della Nascar. Ne è certo Ted Leonis, proprietario delle squadre Washington Wizards, Mystics e Capitals, che in passato ha collaborato con Jordan in diversi investimenti e proprietà sportive. Nel 2020 Michael ha fondato il team 23XI Racing della Cup Series insieme al pilota della Joe Gibbs Racing Denny Hamlin. “Scommetto che finirà per essere un grande business anche per lui - ha dichiarato Leonsis - La sua competitività e il suo desiderio di vincere fanno la differenza”.

A maggio 2023, sempre Forbes ha stilato la classifica dei cinquanta sportivi più pagati al monto. A guidare la classifica è, nemmeno a dirlo, Cristiano Ronaldo, con 136 milioni di dollari complessivi seguito da Messi e Mbappè. Nella classifica però spicca la presenza di 15 giocatori della Nba e dodici del golf. Complessivamente, dice la ricerca, i 50 atleti più pagati hanno incassato complessivamente negli ultimi dodici mesi 3,44 miliardi di dollari, il 16% in più del 2022. La cifra si compone di 2,36 miliardi di incassi dovuti alle prestazioni sportive (stipendi, bonus e premi in denaro) e di 1,08 miliardi derivanti invece da sponsorizzazioni, licenze e altre attività commerciali degli atleti.

Tra le squadre di maggior valore nel 2023 ci sono invece i Dallas Cowboys al primo posto con 9 miliardi di dollari al mondo, seguiti dai New York Yankees con 7.1 miliardi di dollari e al terzo posto i Golden State Warriors con 7 miliardi di patrimonio. Il Real Madrid è la prima società calcistica, undicesima con 6,07 miliardi di valore, l’unica italiana è la Ferrari, al 45esimo posto con 3,9 miliardi di dollari.