Esaudisce il sogno della sorella e le dona l'utero: svedese 37enne diventa mamma

La sorella le dona l'uteroper permetterle di realizzare il più grande sogno della sua vita: d. Lolita Carlerup, svedese di 37 anni, ha scoperto all'età di 14 di non avere l'utero, ma ha sempre desiderato avere un bambino, così la sorella, Linda, di 42 anni, ha deciso di donarglielo per poter mettere al mondo suo figlio. Da questo gesto di grande amore è nato Cash-Douglas, un meraviglioso bimbo che oggi ha 3 anni e gode di ottima salute.«Volevo così tanto un bambino, sapere che non potevo averlo mi ha fatto sentire per anni come morta dentro», ha raccontato Lolita al Mirror. Poi la sorella, che ha 4 figli, ha voluto farle il regalo più grande che potesse: le ha donato l'utero con un trapianto che ha permesso Lolita di avere un figlio. La decisione è arrivata quando ha scoperto che la figlia di 10 anni non ha l'utero, così ha voluto fare qualcosa per entrambe, per tutta la sua famiglia e per dare un messaggio importante a chi vive la loro stessa situazione: «Spero che questo diventi normalità nelle famiglie. L'utero è un organo senza il quale si può vivere, non è il cuore. Il dono di mia sorella mi ha cambiato la vita», ha spiegato Lolita.Il trapianto è stato effettuato nel 2013 e, dopo un periodo di convalescenza durato due anni, nel 2015 Lolita ha potuto sottoporsi alla fecondazione. Dopo sei tentativi ha scoperto di aspettare Douglas, il piccolo è nato con il parto cesareo alla 37esima settimana e pesava 3 chili. Oggi sono una famiglia felice e a Lolita è tornato finalmente il sorriso.