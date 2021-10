Latticini e formaggi fanno male? Lo diciamo subito: no. Anzi, se introdotti in modo intelligente nella dieta possono apportare grandi benefici, soprattutto nei soggetti over 60. Non sono quindi da escludere quando ci si siede a tavola, ma come al solito vale la regola della moderazione. D'altronde sappiamo che esagerare con le quantità, in qualsiasi caso, ci espone a controindicazioni più o meno gravi. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com