Dieta delle patate e yogurt: come perdere 5 kg in 3 giorni, il menù da seguire

Malgrado l'autunno sia arrivato e difficilmente ci troveremo a doverci scoprire o a indossare vestitini stretti, qualcuno potrebbe comunque sentire la necessità di sbarazzarsi in breve tempo di qualche chilo in ececsso. Ed è qui che entra in gioco la dieta delle patate e yogurt. La promessa, in questa dieta, è quella di far perdere fino a 5 chili in 3 giorni. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

APPROFONDIMENTI LA STORIA Adele torna su Instagram in forma smagliante: bellissima e con 40... LA RICERCA Carboidrati e grassi saturi non vanno eliminati, ora si scopre che... DIETA Dieta, Carlo Conti in formissima a Tale e Quale Show: ecco... IL CASO «Dieta vegana per cani e gatti è meglio della... LO SAPEVATE? Dieta, mangi i cachi? I benefici contro colesterolo e ipertensione,... FUTURA REGINA Kate Middleton troppo magra, la dura rinuncia a tavola: ecco...



Leggi anche: >> DIETA DELLA BRESAOLA, MENO 1 TAGLIA IN 15 GIORNI: IL TRUCCO

«Dieta vegana per cani e gatti è meglio della carne», la raccomandazione in una ricerca