Degustazioni al buio, workshop, innovazione e tanto gusto: è Caseus Veneti, la due giorni del formaggio d'eccellenza

PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Comincia domani con la cena solidale, la 19^ edizione di Caseus con protagonista il settore dei formaggi del Veneto, quelli nazionali ed internazionali, con le Denominazioni di origine protetta e le piccole produzioni di fattoria, con 120 appuntamenti tra spettacoli di cucina, degustazioni guidate e mostra mercato.

Particolari le degustazioni al buio e quelle dei formaggi stranieri. In Villa Contarini, sabato e domenica, la due giorni dedicata alle eccellenze casearie. Il taglio del nastro, sabato alle 9,30, sarà compiuto dal presidente della Regione Luca Zaia.

La kermesse, è ormai tradizione, prende avvio con un evento solidale, la cena alle 20 nell'agriturismo Alla Penisola a Campo San Martino, dov'è possibile contribuire all'iniziativa Forme di solidarietà che, ad un prezzo simbolico, seguirà la vendita di tutte le forme inviate per il concorso destinando il ricavato a tre realtà solidali: Life Inside onlus, che si occupa di fornire sostegno alle persone affette da autismo e alle loro famiglie, Fondazione Città della Speranza, che si occupa di prevenire e sconfiggere le patologie pediatriche, e Fondazione Lucia Guderzo che rivolge attenzione alle persone affette da cecità. Quest'ultima organizza l'iniziativa "Il gusto oltre il confine", con assaggi di formaggio al buio.



TECNICHE DI RESILIENZA

Venerdì alle 11 ci sarà la terza edizione del workshop internazionale online con tema: alcune soluzioni tecniche di resilienza nell'allevamento delle bovine da latte. Caseus, organizzato da Regione e Aprolav, è ad ingresso gratuito, dalle 10 alle 19. L'edizione 2023 conta 503 formaggi in gara provenienti da 125 caseifici da tutta l'Italia. Le nazioni ospitate sono: Bulgaria, Grecia, Polonia, Ungheria e Slovacchia. Per il 19° concorso Caseus Veneti dedicato alle produzioni regionali ci sono 388 formaggi (27 Padova, 22 Belluno, 165 Treviso, 18 Venezia, 119 Vicenza e 37 Verona).

Scopo dell'evento è di valorizzare il prodotto Made in Italy ed educare il consumatore ad una scelta consapevole. Terenzio Borga, presidente Aprolav: «Caseus è ormai riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Il comparto del latte è fragile, va tutelato e necessita di riflessioni che portino valore a chi produce e trasforma la materia prima, soprattutto considerata la qualità del latte italiano che non ha paragoni, per questo è fondamentale sensibilizzare i consumatori ad un consumo consapevole». Il Veneto produce circa il 10% del latte nazionale. Le consegne di latte vaccino nel 2022 sono state 1.191.069 tonnellate in Veneto (12.946.832 le tonnellate di latte vaccino prodotto in Italia nel 2022). Sono 2.295 le aziende venete.

Le produzioni Dop del Veneto hanno utilizzato 646.583 tonnellate di latte, il 54,3% della produzione totale. Ad accogliere i visitatori anche Casa Veneto, stand gestito da Veneto Agricoltura che vede la partecipazione dell'Accademia del Tartufo e del Consorzio delle Piccole produzioni locali.