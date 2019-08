Affittano in Croazia una villa da 6.000 euro su Booking, all'arrivo trovano un terreno incolto

di Giampiero Valenza

ROMA - Invece di una villetta pronta ad accogliere i turisti lì c'era semplicemente terra. Nulla di ricettivo: neanche un bagno improvvisato o un ombrellone per ripararsi sotto il sole d'agosto. E c'è da immaginare la rabbia che ha riempito i volti di un gruppo di giovani francesi che attraverso Booking avevano prenotato e pagato (per 6.420 euro) un soggiorno sull'isola di Hvar, vicino a Spalato, in Croazia. La sorpresa l'hanno avuta al loro arrivo, domenica 18 agosto. A segnalarlo su Twitter è Julie, una delle turiste con la vacanza rovinata.

Letošnje dopustovanje na hrvaškem otoku Hvar se je za 22-letno Julie in njene prijatelje spremenilo v pravo nočno moro. Ko so prispeli do lokacije rezervirane vile, za katero so odšteli več kot šest tisoč evrov, so namreč namesto razkošne hiše zagledali... https://t.co/EofVXrmh3i pic.twitter.com/dnI5DQynK5 — SiolNET Trendi (@SiolTRENDI) August 20, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lei ha comunque continuato a interpellare Booking attraverso Twitter, mentre il suo video continuava ad avere migliaia di condivisioni. Al quotidiano francese, la direzione del portale web ha comunicato di aver rimborsato tutta la prenotazione iniziale e di voler risarcire con 5.000 euro il nuovo alloggio che hanno dovuto trovare. L'annuncio-fake, nel frattempo, è stato rimosso dalla piattaforma.