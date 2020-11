Test rapido per Covid, influenza e virus respiratori con un solo tampone. Come funziona

Test rapido multifunzione per individuare in un volta sola Covid, influenza A e B e virus respiratorio sinciziale (VRS) responsabile di bronchioliti e polmonite e prima causa di ricovero nei bimbi al di sotto di 2 anni.

Avviata all'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in provincia di Verona, Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico per le Malattie Infettive e Tropicali, la sperimentazione di un nuovo test molecolare in grado di riconoscere e distinguere in 24 ore, con un solo tampone, il virus SarsCov2, il virus Influenzale tipo A e B e il virus respiratorio sinciziale (VRS) responsabile di bronchioliti e polmonite e prima causa di ricovero nei bimbi al di sotto di 2 anni. Il nuovo kit molecolare ha il vantaggio di consentire tre test in uno, con minori disagi per il paziente e minori costi per la sanità pubblica: al Negrar risparmiati infatti circa 500 mila euro in sole due settimane.

Test molto utile per i bambini

I risultati preliminari dei primi 4mila test multiplex 'tre in uno' a stagione influenzale iniziata il 12 ottobre, eseguiti dal 4 novembre a oggi e diffusi dall'IRCCS Negrar di Verona - tra i primi ospedali ad aver introdotto il nuovo kit diagnostico - non registrano alcun caso di influenza nei primi 4.000 pazienti analizzati finora e riprendono il trend australiano del minore impatto dell' influenza stagionale grazie alle misure di contrasto alla pandemia. Resta fortemente raccomandata, affermano gli esperti, la vaccinazione antinfluenzale.

