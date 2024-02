Piove di Sacco. Ispezione del Nas, l'asilo nido non è a norma e l'attività viene sospesa

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - L'asilo nido è temporaneamente chiuso dopo un'ispezione degli ispettori del Nas. Lunedì mattina, 5 febbraio, i carabinieri del Nas di Padova hanno fatto dei controlli in una scuola d'infanzia di Piove di Sacco e il sindaco ha ordinato la sospensione immediata dell'attività non autorizzata di "asilo nido integrato", sia della sezione "pesciolini" per i bambini di età compresa tra i 12 e 24 mesi che della sezione "primavera" per i bambini tra i 24 e i 36 mesi.

Il sindaco ha preso questo provvedimento perché nella struttura è stato accertato l'esercizio di un "nido integrato" senza però che vi fosse una dichiarazione di inizio attività quindi senza i requisiti necessari. Al vaglio del Nas eventuali sanzioni amministrative.