Parcheggia l'auto davanti al ristorante, i passanti apparecchiano sul cofano: il video sui social

Chi di spada perisce, di spada ferisce. «Parcheggi il suv davanti al ristorante sul marciapiede? E io ti apparecchio il cofano!». E così hanno fatto alcuni cittadini del Tuscolano che ieri mattina hanno trovato un escamotage per vendicarsi dell'automobilista incivile che si era parcheggiato tra i tavolini di un piccolo ristorante che doveva allestire il dehors per il pranzo.

E' successo in via Muzio Scevola.

Il video del suv

«Quel suv parcheggia sempre così, quando non la mette sul marciapiede lascia la macchina sulle strisce…», raccontano i commercianti del posto. Oggi, però, l’idea, per tentare di far desistere il parcheggiatore impenitente dal lasciare il suo bisonte della strada dove capita. Sul cofano gli hanno sistemato una tovaglia a quadretti rossi e bianchi e, sopra, bicchieri, cestino del pane e pure una caraffa col fiorellino. Hanno lasciato anche un biglietto, eloquente: «A Roma si dice parcheggia’ a c…o de cane». Il video del suv apparecchiato è di Loreto Valente, attivista della mobilità.