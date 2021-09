Cina, indagine su popolazione di rara scimmia dorata

Nuova indagine in Cina, nella provincia di Guizhou, su una rara specie di scimmia dal naso camuso. Il lavoro di analisi su questa specie includerà studi sullo stato attuale dei loro habitat, sulla popolazione, la distribuzione, le fonti di cibo e i tratti comportamentali, sui modelli di attività così come sulle tendenze nei cambiamenti della popolazione, ha dichiarato Li Haibo, che lavora per l'amministrazione della riserva naturale nazionale Fanjingshan. L'esperto ha aggiunto che saranno studiati anche la composizione strutturale delle piccole popolazioni familiari di questa specie, la proporzione di scimmie che non hanno ancora raggiunto lo stato adulto e quelle giovani, oltre ai fattori che minacciano la loro sopravvivenza. La scimmia dal naso camuso, o dorata, di Guizhou, è sotto protezione di alto livello in Cina e rientra tra le specie in pericolo secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura.

APPROFONDIMENTI LIGNANO Nascono due gemelline di scimmie al Parco Zoo Punta Verde PROPOSTA DI LEGGE Il gatto (o il cane) muore? È diritto del lavoratore... DIETA Dieta dei 22 giorni, come perdere 11 kg in 3 settimane: il programma...

Ancona, la zebra nata nello zoo dopo le Olimpiadi si chiama "Gimbo", un omaggio al campione Tamberi

Tra le tre specie di scimmie dorate dal naso camuso endemiche nel Paese asiatico, quella di Guizhou ha la popolazione più piccola, l'habitat più ristretto e meno informazioni ecologiche. Infatti, il suo unico habitat è il monte Fanjingshan nel nord-est del Guizhou. Li ha affermato che questi animali sono distribuiti principalmente in un'area della montagna di circa 340 km quadrati, tra i 1.000 metri e i 2.000 metri sul livello del mare. La specie impiega dai tre ai sei anni per dare alla luce uno, o a volte due, cuccioli. Per l'indagine saranno utilizzate tecnologie come il monitoraggio con i droni, le scansioni termiche e il monitoraggio con telecamere a infrarossi, ha aggiunto Li. La prima fase dello studio dovrebbe concludersi nel settembre 2022, mentre la convalida e le indagini supplementari saranno condotte in seguito. I risultati finali dovrebbero essere rilasciati nella primavera del 2023.