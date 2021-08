Ancona, la zebra nata nello zoo dopo le Olimpiadi si chiama "Gimbo", un omaggio al campione Tamberi

Il primo animale nato nel Parco Zoo di Falconara (Ancona) è la zebra 'Gimbo' in omaggio a Gianmarco 'Gimbo' Tamberi oro olimpico nel salto in alto. IL campione ha riportato la medaglia d'oro olimpica nel capoluogo marchigiano 65 anni dopo quello di Liano Rossini. Il cucciolo Gimbo è una Zebra di Pianura (Equus quagga) con le caratteristiche strisce bianche e nere che si estendono anche sul ventre con la presenza di zone d'ombra tendenti al marrone, vera e propria impronta digitale per questa specie che consente a mamma zebra di riconoscere il proprio piccolo.

La nascita di «Gimbo» arriva dopo quelle del cammello Giorgio e di Sakè, il cucciolo di scimmia saki dalla faccia bianca. «Di solito facciamo un sondaggio social per far scegliere il nome dei nuovi nati agli utenti, - spiegano i responsabili del Parco Zoo - ma stavolta abbiamo voluto festeggiare in questo modo la medaglia di Tamberi. Una vittoria che va oltre il metallo al collo, ma è anche educativa per come è maturata: la caduta, i sacrifici per risalire, la consacrazione finale. Una storia di determinazione che, nei tempi che stiamo vivendo, può essere un esempio per tutti».

