Cina, avviata conferenza internazionale su spreco alimentare: vi partecipano 49 Paesi

Stabilire un dialogo a più voci sulla lotta contro lo spreco di cibo e della promozione della sicurezza alimentare globale. È questo l'obiettivo della conferenza internazionale avviata a Jinan, capoluogo della provincia di Shandong in Cina orientale. Un totale di 150 rappresentanti di 49 Paesi, organizzazioni internazionali, imprese e Ong di tutto il mondo hanno partecipato alla conferenza e hanno approvato una nuova iniziativa.

Amb. Ferrari reading Minister Patuanelli's speech at Jinan intl conference on Food loss and Waste: "fighting food waste a priority of #Italy's presidency of @g20org. It will be on top of the agenda of Agriculture Ministers' #G20 meeting in #Florence" pic.twitter.com/3rJ2IduAl5

— Italy in China (@ItalyinChina) September 10, 2021