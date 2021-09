Spesa online, arriva l'aiuto dall'intelligenza artificiale: penetrazione del digitale nel comparto Food è al 2,5%

Per la spesa online l'aiuto arriva dall'Intelligenza Artificiale. Il food&grocery è il comparto più dinamico online, ovvero quello con un ritmo di crescita più sostenuto (+84% circa nel 2020 e +38% atteso nel 2021 - dati Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano), ma è anche quello meno maturo dal punto di vista digitale. Il tasso di penetrazione dell' online nel settore resta basso: 2,5% per l'intero comparto food&grocery. Ad evidenziarlo è «Indigo.ai», piattaforma finalizzata a progettare e costruire assistenti virtuali, tecnologie di linguaggio ed esperienze conversazionali. L'analisi, mirata ad individuare come migliorare l'esperienza d'acquisto e «rivoluzionare la spesa online» sottolinea e propone come soluzione per migliorare il risultato economico l'adozione dell' intelligenza artificiale (Ai) che può rispondere a tutte le principali domande degli utenti e rendere più agevole l'esperienza di acquisto online attraverso un approccio semplice, quello dell'assistente virtuale conversazionale (chatbot) che offre la possibilità a chi compra di farlo in maniera informata e in pochissimi passi, senza dover navigare sul sito troppo a lungo.

«Con l'intelligenza artificiale - spiega Davide Sgro, Client Director di Indigo.ai - si possono inoltre suggerire, ad esempio, ricette di cucina, ma si possono proporre dei prodotti conoscendo i gusti preferiti degli utenti, mentre tra i quesiti dell'utente, riportando l'esempio di l'esempio di Crai, operatore della Grande distribuzione organizzata, si registrano domande sulla consegna a domicilio e il suo costo, i tempi d'attesa, ma anche informazioni sulla carta fedeltà e dove trovare i prodotti desiderati e quali fossero le offerte».