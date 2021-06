Quanto vale un'ora di coprifuoco? Non proprio spiccioli, anzi a ben vedere pesa più dei ristori veicolati finora. Infatti per bar e ristoranti lo slittamento del limite dalle 23 alle 24 significa 30 milioni di euro in più al giorno, una cifra importante, secondo i calcoli della Fiepet Confesercenti. Quindi, stima sempre la Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici, questi 60 minuti di libertà valgono nell'arco di un mese circa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati