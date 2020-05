In uffici, pubblici e privati, studi professionali, servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico: potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C. Contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche, favorendo l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale. Poi riorganizzare gli spazi, per quanto possibile, in ragione delle condizioni logistiche e strutturali per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere usata mascherina contro la diffusione del coronavirus.

L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio.

Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.

L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani prima e dopo ogni servizio reso al cliente. Per le riunioni (con interni o esterni) favorire in primis le modalità a distanza, in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.

Pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature. Ricambio d'aria negli ambienti interni con esclusione totale, per gli impianti di condizionamento, della funzione di ricircolo dell'aria.

