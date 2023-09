Milano, 50 persone evacuate dagli uffici per aver inalato una «sostanza non identificata»: per 37 di loro necessarie le cure

Circa 50 dipendenti di Yoox - un'azienda italiana attiva nel settore della vendita online di moda, lusso e design - sono stati evacuati da una palazzina di uffici per aver inalato una sostanza non ancora identificata. È accaduto tra le 10,30 e le 11 di oggi, 4 settembre, al civico 17 di via Morimondo, Milano.

Le persone evacuate hanno riportato sintomi come bruciore agli occhi e alla gola e per ben 37 di loro sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, giunta sul posto con due ambulanze. Nessuno dei soccorsi è stato trasportato in ospedale, in quanto «Nessuna particolare criticità è fino ad ora emersa», riferisce la Centrale operativa dei Vigili del fuoco, attualmente al lavoro insieme gli esperti del Nucleare biologico chimico radiologico (Nbcr) per far luce sull'origine e la diffusione della sostanza ancora sconosciuta.