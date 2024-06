Una notizia così sconvolgente che in poco tempo si è diffusa ben oltre le mura liceo Visconti, coinvolgendo anche il ministero dell'Istruzione e l'ufficio scolastico regionale del Lazio. L'istituto di piazza del Collegio romano, considerato fra i migliori della Capitale, da lunedì è al centro delle polemiche per un «gesto spregevole», così lo hanno definito in molti, che alcuni alunni hanno compiuto nei confronti delle loro compagne. Un gruppo di ragazzi dell’ultimo anno ha affisso sulla porta di un’aula un elenco con circa 30 nomi di ragazze della scuola che avrebbero avuto relazioni con loro. Ne è scoppiato un putiferio - con i genitori indignati e le studentesse coinvolte preoccupate - a seguito del quale la preside, Rita Pappalardo, si è subito attivata per prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti degli autori del gesto, prossimi tra l'altro all'esame di maturità.

COSA RISCHIANO

«Non è possibile ridimensionare quanto accaduto a una goliardata per questo - assicura Pappalardo - è certo che ci saranno ripercussioni. Oggi si riunirà il Consiglio di classe e in quella sede, in base al Regolamento di disciplina, valuteremo con esattezza i provvedimenti da adottare che quasi sicuramente incideranno sui voti dei ragazzi, a partire da quello in condotta», spiega la dirigente, amareggiata dal comportamento degli alunni. Il fatto che si tratti di studenti di quinto, prosegue la preside, «esclude iniziative come azioni di volontariato o attività a favore della scuola, considerando che i ragazzi sono prossimi a lasciare l'istituto».

L'idea dunque sarebbe quella di invitare le famiglie degli alunni coinvolti a spingerli a fare delle attività all'interno dei centri antiviolenza, «proprio per fargli prendere contatto con la realtà». Ma si tratta solo di attività su base volontaria. Il rischio più concreto, dunque, è quello di un brutto voto per la condotta a causa del quale gli alunni potrebbero anche rischiare di non essere ammessi alla maturità.

Una scelta accolta con favore dal direttore generale Usr Lazio, Anna Paola Sabatini, che ha ribadito: «gli studenti si sono macchiati di un comportamento riprovevole che la scuola non può in alcun modo tollerare e la pronta e decisa azione della dirigente scolastica ne è la testimonianza». Soddisfatte dell’intervento della preside anche le dirette interessate.

LA PERCEZIONE

«Mi sembra il minimo che gli venga abbassato il voto in condotta», commenta una delle vittime. «Se non venissero puniti penserebbero di aver fatto una cosa poco grave e magari la rifarebbero pure. E questo la dice lunga su come alcuni percepiscano le relazioni», aggiunge un’altra.

Un pensiero condiviso dalla dirigente scolastica, molto preoccupata «anche sotto l'aspetto educativo». «Bisogna ristabilire un'educazione emotiva che, specie dopo la pandemia, i ragazzi sembrano aver smarrito. Bisogna lavorare molto sul piano relazionale perché temo che questa sia la punta dell’iceberg che conferma le difficoltà di questa generazione. I ragazzi devono riflettere e prendere contatto con la realtà». Per questo il giorno dopo l’accaduto la preside ha concesso agli alunni di fare un'assemblea affinché potessero tutti riflettere sull'accaduto. Incontro al quale hanno partecipato anche gli autori, che si sono scusati con le vittime.

GLI ADULTI

«Ma le scuse non bastano», dicono alcuni genitori infervorati che da giorni non fanno altro che commentare l’episodio nelle diverse chat della scuola. Alcuni chiedono la bocciatura, altri più permissivi invitano a lasciar perdere. Ma a decidere sarà solo il consiglio che si riunisce oggi.

