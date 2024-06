In Italia la maggior parte della popolazione è soddisfatta della qualità della propria vita. Lo attesta la «Quality of life in European cities», l'indagine condotta dalla Commissione europea e dell’Istat (Istituto nazionale di statistica) sulle città europee. Nelle città italiane considerate oltre l'80% della popolazione è soddisfatto della qualità della propria vita nel 2023. La percentuale più bassa a Taranto (47,8%), quella più alta a Trento (95,4%). La città tridentina, in particolare, si colloca anche al primo posto della graduatoria europea che considera sia la soddisfazione di vivere nella propria città sia lo stile di vita che si conduce. Dallo studio si evince anche che basse percentuali di italiani ritengono che la qualità della vita sia migliorata negli ultimi cinque anni. La ricerca nello specifico.

La qualità della vita: le città con risultati più "soddisfacenti"

Sei città italiane superano a pieni voti (con oltre il 90%) il giudizio della qualità della vita da parte degli abitanti e sono: Trento, Trieste, Cagliari, Bergamo, Brescia, Bolzano. Diversi i risultati della qualità della vita negli ultimi cinque ann: se a Bari più del 50% dei cittadini dichiara che la qualità della vita sia migliorata, attribuendo alla città uno dei risultati migliori a livello europeo, oltre la metà della popolazione di alcune città italiane considera peggiorata la qualità della vita nella propria città. Appartengono al secondo caso i cittadini di Firenze, Sassari, Bolzano, Catania, Parma, Roma, Venezia e Reggio di Calabria.

I trasporti: bene Milano, male Roma; la cultura premia Milano; ok le scuole italiane

In Italia, nella classifica generale, alla voce trasporti ottengono i migliori risultati Milano, Trieste e Bolzano/Bozen, bassi risultati, invece per le città del Sud, Roma e Perugia. Soddisfatti della scuola molti cittadini europei, compresi quelli italiani. Per quanto riguarda teatri, musei e biblioteche i cittadini più soddisfatti sono quelli di Milano, Trento, Bergamo, Parma, Brescia, Trieste, Bolzano/Bozen, Firenze.

Sud più insoddisfatto della pulizia delle strade e dipendente dalle quattro ruote

Meno del 50% della popolazione italiana considera la propria città adeguatamente pultia. E questo disagio accomuna quasi tre quarti delle città italiane. A dichiararsi insoddisfatti la maggior parte dei cittadini del Sud e quelli delle città più grandi. Tra le prime 20 città dell'Ue in cui l'automobile è indicata come mezzo di trasporto usato più spesso troviamo quasi tutte città italiane del Centro e del Mezzogiorno ma anche alcune città del Nord.

Alloggi a prezzi sostenibili

In gran parte delle città analizzate dall'indagine, percentuali relativamente basse di persone ritengono facile trovare un buon alloggio a un prezzo ragionevole. In particolare gli abitanti di Firenze, Milano e Bolzano/Bozen (dove meno del 5% dei residenti ritiene facile trovare un alloggio).

Immigrati: Bologna città più accogliente (quasi come Helsinki)

In tutte le città esaminate la maggior parte degli abitanti ritiene più difficile la vita degli immigrati nella propria città. Le percentuali più basse di chi ritiene la città un posto accogliente per gli immigrati si registrano in alcune città del Sud Italia, e al Nord a Trieste e Genova; Bologna la città più ospitale (con valori simili a quelli di Madrid ed Helsinki).

La sicurezza: Milano tra le ultime città; Roma la peggiore tra le capitali

Le percentuali più basse di persone che si sentono sicure a camminare da sole di notte nella propria città sono quelle delle città del Bel Paese. Rasentano il 30% Catania, Milano, Taranto, Genova, Venezia, Parma e Bari. Roma è la capitale meno sicura di notte (36,8%) secondo la percezione degli abitanti. Una bassa efficienza percepita dell'amministrazione pubblica locale si registra in quasi tutte le città del Sud e in altre come Roma, Firenze, Perugia, Genova, Milano, Torino, Venezia. I valori più alti sono invece registrati nelle città del Nord Italia, con risultati simili a molte città tedesche, francesi, spagnole e dell'Europa dell'Est. La percezione che nella propria amministrazione locale sia presente la corruzione è più alta nelle città baltiche, greche, portoghesi e in quelle dell'Europa dell'Est, ma anche in Italia, specialmente a Roma, Palermo e Napoli.

Trento città dei record: prima nell'Ue per qualità della vita

Un caso a parte è rappresentato da Trento. I dati della ricerca collocano la città tridentina al primo posto nell'Unione europea, per la qualità della vita nella propria città e la soddisfazione per la vita che si conduce. A livello europeo un ampio gruppo di città mostra percentuali elevate (superiori alla media dell’Ue) per entrambe le variabili. Ne fanno parte le città dell’Europa settentrionale (come Stoccolma e Copenaghen), le città dell’Europa occidentale (tra cui Amsterdam, Bruxelles, Monaco, Vienna), alcune importanti città dell’Europa dell’Est (come Varsavia, Cracovia e Bratislava) e una parte delle città italiane. Tra queste ultime Ancona, Parma, Bolzano/Bozen, Brescia, Bergamo, Trieste e in particolare Trento, con oltre il 90% di persone soddisfatte sia di vivere nella propria città che della vita che conducono. Firenze e Perugia presentano invece valori simili alla media dell’Unione europea.

