ROMA Sono bastate una manciata di righe scritte in un'email e poco più: «Trasferitemi in ambasciata». Così, con un gesto di distensione, Ilaria Salis, docente e attivista 39 enne brianzola e candidata alle europee con Alleanza Verdi e Sinistra, si è appellata ieri al governo. E lo ha fatto scrivendo, per la prima volta, direttamente alla premier Giorgia Meloni, per chiederle il trasferimento dalla casa della privata cittadina in cui si trova attualmente ai domiciliari, all'ambasciata italiana a Budapest per questioni di sicurezza personale. L'email è stata inviata anche al ministro degli Esteri Antonio Tajani, al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

«Il contenuto è breve. In maniera sintetica Ilaria ha voluto mettere in evidenza la necessità di tutelare la sua sicurezza personale, quella della sua famiglia e di chi la ospita, dopo che è stato rivelato l’indirizzo in cui risiede. E lo ha fatto da sola, mandando un email dal contenuto semplice e sincero», chiarisce l’avvocato di Salis, Eugenio Losco.

Il 24 maggio scorso, infatti, durante la prima udienza in cui l’insegnate antifascista è comparsa in aula senza catene, il giudice József Soós ha rivelato l’indirizzo dell’appartamento dove l’imputata sta scontando la misura cautelare. Un’informazione che avrebbe dovuto, chiaramente, rimanere segreta. Una volta che il giudice ha compreso la gravità dell'errore commesso, ha intimato a tutti di non divulgarla. Inutile ovviamente, troppo tardi: l’informazione ha iniziato subito a rimbalzare sui siti di estrema destra ungheresi, con una «dedica speciale e l’offerta di una ‘cosina gradita», come riferito dai Giuristi democratici, che in veste di osservatori internazionali assistono al processo di Salis.

E così si arriva alla lettera d’aiuto a Meloni e ai ministri, che si inserisce a pochi giorni dalle elezioni europee, il che aggiunge sicuramente una dimensione politica alla situazione. È legittimo pensare che l’email di Salis possa avere anche una finalità politica, cercando di richiamare l'attenzione sul suo caso proprio in prossimità delle elezioni. Allo stesso tempo, le elezioni imminenti potrebbero influenzare la rapidità con cui le autorità italiane risponderanno alla richiesta dell’insegnante. Al momento, però, ancora nessun riscontro da parte dei vertici del governo.

Ma la possibilità che Salis possa essere trasferita non sembra essere remota e inattuabile: «Tecnicamente non vedo cause ostative - sottolinea Losco - si tratta semplicemente di una richiesta di trasferimento. Per le autorità ungheresi non cambierebbe molto, ma sarà certamente necessaria prima la disponibilità del governo».

Intanto la strada più rapida per il ritorno di Salis alla libertà, passa per il Parlamento europeo, dove è candidata alle europee con la lista Avs come capolista nel Nord-Ovest. Infatti, secondo il protocollo 7 sui “privilegi e sull’immunità” dell’Unione europea, i membri dell’europarlamento beneficiano, «sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese» e, «sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario». Quindi, Salis, se eletta, potrebbe essere definitivamente libera. Attualmente ai domiciliari dal 15 maggio scorso, la 39enne è stata detenuta per oltre un anno in carcere a Budapest con l'accusa di tentato omicidio per aver fatto parte di una banda di attivisti antifascisti che avrebbe preso di mira i neonazisti nel giorno d'onore che commemorava la resistenza «eroica» di un reggimento delle SS contro l'Armata Rossa nel febbraio 2023.

