🔴 #ValledAosta, La Thuile: intervento del #SoccorsoAlpino in corso sul ghiacciaio del Rutor per incidente aereo. Si tratta di un impatto tra un elicottero e un aereo da turismo. Seguono aggiornamenti. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25 gennaio 2019

Secondo le prime notizie uni dei due velivoli coinvolti sarebbe di una ditta privata, che farebbe tour di elisky da Courmayeur.

- IN AGGIORNAMENTO -

Gravissimo incidente sul ghiacciaio del, al confine tra Val d'Aosta e Francia. Un elicottero si è scontrato in volo con un aereo da turismo in località La Thuile. Sul posto stanno convergendo gli elicotteri di soccorso dalle basi di Ivrea, Torino, Borgo Sesia, con personale del Soccorso Alpino. Le prime informazioni parlano di quattro morti e due feriti. Gli elicotteri di soccorso stanno portando in quota una "squadra taglio" dei vigili del fuoco per operare sulle lamiere con le cesoie.Sul ghiacciaio del Rutor è già arrivato un elicottero della Protezione Civile con a bordo i tecnici del soccorso alpino e medico e un secondo elicottero con il medico. Dal Piemonte stanno arrivando altri due elicotteri.