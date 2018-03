Pasqua, bollino nero sulle autostrade: traffico intenso

Traffico intenso non solo sulle autostrade per l'esodo, ma anche in città per le festività pasquali. La viabilità sarà infatti congestionata anche nei centri urbani, in particolare a Roma e Milano che vengono classificate per oggi Venerdì Santo e Pasquetta da 'bollino nerò, proprio come Autostrade per l'Italia identifica i week-end e in generale giorni più a rischio per la circolazione stradale. A dirlo è l'app Waze, popolare applicazione social gratuita per la navigazione ed evitare il traffico, che ha stilato una classifica tra i centri urbani dove è meglio non girare in auto durante le festività pasquali.



Da bollino nero, come detto, sono Roma e Milano, per cui è previsto il picco di traffico nelle giornate di oggi, Venerdì Santo, e nel lunedì di Pasquetta. Se per i milanesi, in entrambe le giornate, le segnalazioni di disagi hanno all'incirca lo stesso valore (media di 5.500), è però la Capitale a registrare il maggior numero di segnalazioni a causa del congestionamento del traffico. Nel 2017, a Roma nella giornata di Venerdì Santo sono state effettuate 7.000 segnalazioni, dato che è notevolmente aumentato il lunedì raggiungendo ben 10.300 alert, un incremento del +47.1% causato dall'interminabile coda da rientro.



Stando ai numeri forniti da Waze, la giornata da bollino nero prevista dall'app, utilizzata da oltre 100 milioni di automobilisti a livello mondiale, sarà quindi quella di Pasquetta e non solo per le metropoli di Roma e Milano, ma anche per altre città: Firenze, Napoli, Torino e Palermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA