Musei, Sangiuliano nomina nuovi direttori. Da Mazzantini a Verde, Schmidt e Crespi: tutti i nomi e quali guideranno

Renata Cristina Mazzantini per la Galleria d'arte moderna e contemporanea, Simone Verde per le Gallerie degli Uffizi, Eike Dieter Schmidt per il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Angelo Crespi per la Pinacoteca di Brera.

Renata Cristina Mazzantini per la Galleria d’arte moderna e contemporanea: attuale curatrice del progetto Quirinale contemporaneo, consulente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica per i profili artistici e architettonici. La terna comprende anche Micol Forti e Bartolomeo Pietromarchi.

Simone Verde per le Gallerie degli Uffizi: attuale Direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma. La terna comprende anche Paola D'Agostino ed Edith Gabrielli.

Eike Dieter Schmidt per il Museo e Real Bosco di Capodimonte: Direttore uscente delle Gallerie degli Uffizi. La terna comprende anche Cecile Hedwig Mathilde Hollberg e Marco Pierini.

Angelo Crespi per la Pinacoteca di Brera: attuale Presidente del Museo Maga di Gallarate. La terna comprende anche Beatrice Bentivoglio-Ravasio e Simone Verde.

Le altre nomine

I direttori dei musei di seconda fascia, individuati dal Direttore generale Musei, prof. Massimo Osanna, sono:

Federica Zalabra per il Museo Nazionale d’Abruzzo: Direttore regionale Musei Abruzzo, delegata dal Direttore generale Musei sul Museo Nazionale D’Abruzzo. La terna comprende anche Cristina Collettini e Mirella Serlorenzi.

Costantino D’Orazio per la Galleria Nazionale dell’Umbria: Funzionario storico dell’arte presso la Sovrintendenza comunale di Roma, curatore di esposizioni di arte antica (XVI e XVII secolo) e contemporanea, divulgatore. La terna comprende anche Francesca Riccio e Mirella Serlorenzi.

Fabrizio Sudano per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia. La terna comprende anche Elena Rita Trunfio e Stella Falzone.

Thomas Clement Salomon per le Gallerie Nazionali di Arte Antica: storico dell’arte e giurista, museologo e organizzatore di mostre. Responsabile di progetti per la Galleria Borghese e Direttore scientifico del Gruppo MoMo-Skyra. La terna comprende anche Maria Ristina Terzaghi e Cinzia Ammannato.

Stella Falzone per il Museo Archeologico Nazionale di Taranto: archeologa, staff scientist dell’Accademia delle Scienze di Vienna. Ha diretto numerosi progetti di valorizzazione, scavo archeologico e musealizzazione.

La terna comprende anche Anita Guarnieri e Luigina Tomay.

Alessandra Necci per le Gallerie Estensi: storica, autrice di numerosi libri storico-biografici su Isabella d'Este, Maria Teresa d'Austria e Maria Antonietta di Francia, Nicolò Machiavelli, Napoleone, Caterina de' Medici e Luigi XiV. Docente nel Dipartimento di Impresa e Management della Luiss “Guido Carli”. La terna comprende anche Giovanni Sassu e Paola D’Agostino.