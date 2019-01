«Razzisti di m...», insulti sulla sede Lega. Zaia: «Clima antidemocratico»

«Il popolo non è razzista, Lega di m...razzisti». Insulti contro la Lega sono comparsi sui muri esterni della storica sede milanese del Carroccio, in via Bellerio. Le scritte, con spray rosso e blu, sono comparse nella notte tra domenica e lunedì.



Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha condannato il gesto: «Si è creato un clima che nulla ha a che fare con la civiltà, la democrazia e la legalità. L'ho detto quando cose simili sono accadute ad altri partiti, anche molto lontani dalle nostre idee, lo dico oggi che il mio movimento, la Lega che sta governando, è stata fatta oggetto di un atto vandalico e intimidatorio». «Condanno senza se e senza ma - prosegue Zaia - questo andazzo preoccupante, per cui chi non condivide le tue idee lo fa con violenza o con atti di teppismo e vandalismo invece che con la forza della democrazia e del pensiero».

