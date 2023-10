Picchia la moglie, il figlio piccolo chiama il 112 e fa arrestare suo padre

I carabinieri hanno arrestato un 44enne disoccupato per maltrattamenti in famiglia, reato aggravato dal fatto di averlo commesso in presenza dei due figli minorenni, ed estorsione.

I militari sono stati allertati dalla chiamata al 112 da parte del figlio dell'uomo dopo aver visto il padre picchiare ancora la madre. È accaduto in un paese provincia di Catania.

Figlio fa arrestare il padre che picchia la mamma

L'uomo è accusato di avere picchiato la moglie perché gli avrebbe negato dei soldi.

Lui invece avrebbe continuato a tenere il solito atteggiamento violento, arrivando a insultarla e percuoterla in diverse occasioni con schiaffi e pugni alla schiena, tirandole anche i capelli, soprattutto quando rientrava a casa la sera sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope. Durante l'ultima aggressione l'uomo le avrebbe anche messo le mani al collo come per strangolarla.