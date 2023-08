Insulta e picchia la moglie con una teiera, lei chiama il 113 ma l'ira di lui non si placa: arrestato

Maltratta la moglie, arrestato un 45enne. La violenza famigliare si è consumata la scorsa notte, tra il 15 e il 16 agosto, in un comune del trevigiano, quando un uomo, cittadino extracomunitario classe 1978, ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente la consorte. Intervenuti i poliziotti della Questura di Treviso, avvisati dalla donna con una chiamata al 113, l'hanno trovata con il capo ferito e sanguinante. Il 45enne aveva colpito la moglie con una teiera. All’arrivo delle volanti, gli operatori hanno constatato che il capo della donna era ricoperto di sangue e, poco distante, c'era ancora l’uomo che inveiva nei confronti della moglie anche in presenza dei poliziotti.

L’uomo, già noto agli operatori per pregressi e analoghi interventi, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, portato in carcere a Treviso.