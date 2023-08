Evira l'ex marito col coltello da cucina: 35enne portata in carcere, lui in prognosi riservata

MARGHERA - Sotto accusa, e in carcere, è finita solo lei, che per difendersi dall'ex marito violento l'ha evirato con un coltello da cucina. La 35enne, di origine straniera, voleva evitare di essere abusata dall'ex consorte, un quarantenne connazionale, ma quando sono giunti la polizia con i soccorritori, e l'uomo è stato portato in ospedale, si è ritrovata a dover rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Con questa ipotesi di reato, il magistrato di turno, valutati i riscontri degli agenti sul posto, ha disposto la misura cautelare. Arrestata e portata nel carcere femminile della Giudecca.

La vicenda, spiegano fonti investigative, è ancora tutta da ricostruire nei dettagli. In sostanza, il campo delle responsabilità e delle accuse potrebbe cambiare, in ipotesi, quando arriverà al vaglio del gip, per l'udienza di convalida. Non mancano le polemiche, per ora solo sui social, perchè al presunto aggressore, colui che la donna ha accusato di aver tentato uno stupro, non sarebbe stato mosso per ora alcun addebito.