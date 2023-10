Sondaggi politici, cresce la Lega (+0,9%), tra le opposizioni il Pd tiene a distanza il M5s

L'ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per SkyTG24 premia la Lega, che in due settimane guadagna circa un punto percentuale. Nel complesso rimane tutto sommato stabile il centrodestra, che vede - per la prima volta da agosto - FdI appena sotto la soglia del 30%.

Nell'opposizione, cresce leggermente il Pd mentre calano M5s e l'ex Terzo Polo.

Il centrodestra

Rispetto all'ultima previsione di voto del 25 settembre, il Carroccio guadagna lo 0,9%, arrivando al 9,3%. Una possibile, seppur parziale, spiegazione potrebbe essere trovata nella situazione in Medio Oriente: la Lega infatti è storicamente molto vicina a Likud, il partito di Benjamin Netanyahu al governo. Più probabile però che abbia inciso invece l'attivismo di Matteo Salvini sul caso Iolanda Apostolico: il leader del Carroccio è stato il primo a pubblicare via social il video della giudice di Catania a una manifestazione contro di lui nel 2018, quando l'allora ministro dell'Interno bloccò lo sbarco dei migranti sulla nave Diciotti. E la Lega è stata fin da subito tra i partiti più attivi nel chiedere un passo indietro di Apostolico. Come detto, il partito di Giorgia Meloni è dato al 29,7%, circa un punto in meno rispetto a due settimane fa. Stabili Forza Italia (6%, -0,1%) e Noi Moderati (0,7%, -0,2%). Sarà interessante capire come la situazione in Medio Oriente influenzerà il dato elettorale nelle prossime rilevazioni, con il centrodestra che appare compatto a difesa di Israele, mentre tra le opposizioni non mancano i distinguo.

Il centrosinistra

Il Pd di Elly Schlein guadagna lo 0,2% (arrivando al 19,5%) e mette un po' di distanza dal M5s che cala invece al 15,2% (-0,2%). La competizione tra i due partiti sarà accesa fino alle elezioni europee di giugno 2024, nonostante i segnali di pace provenienti soprattutto dal Nazareno e finora respinti - più o meno apertamente - dal leader pentastellato Giuseppe Conte, più attento invece a marcare le differenze con i dem, al di là dei temi comuni (come salario minimo e sanità). Nell'ex Terzo Polo (che sta vedendo un "calciomercato" interno) calano sia Azione di Carlo Calenda (3,7%, -0,2%) che Italia Viva di Matteo Renzi (3%, -0,4%). Mentre guadagna qualcosa +Europa che arriva al 2,3% (+0,3%). Una crescita giunta in una settimana di grande esposizione per Emma Bonino: l'ex ministra e Commissaria Ue ha rivelato alla trasmissione di Francesca Fagnani, Belve, di aver sconfitto il cancro, e sulla crisi mediorientale si è detta vicina a Israele ma contraria alle azioni contro i civili di Gaza. Anche qua, bisognerà capire se il trend si stabilizzerà. Infine, Alleanza Verdi/Sinistra scende al 4,2% (-0,2%).

