«Noi dobbiamo essere credibili, responsabili, le dimissioni o si danno o non si danno, le dimissioni future non hanno molto senso». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi, anticipando la volontà del governo di chiedere la revoca della nomina al sottosegretario Siri.

«Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazione corporative dopo la mia decisione

, dice Conte.



Poco prima, infatti, Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione, aveva chiesto di essere sentito prestissimo dai pm di Roma, confidando di chiarire e che la sua posizione sia archiviata. Ma se questo non dovesse accadere entro 15 giorni - aveva fatto sapere, anticipando una conferenza stampa annunciata dal premier Conte - si dimetterà non perché colpevole,

ma per il profondo rispetto del ruolo che ricopro

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA